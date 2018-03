Italiens ältester Senator und ehemaliger Präsident des Landes Giorgio Napolitano hat am Samstag in Rom der frisch gewählten Senatspräsidentin Elisabetta Casellati, von Berlusconis Partei Forza Italia gratuliert. Knapp drei Wochen nach der Wahl in Italien haben sich die Wahlsieger auf die Präsidenten der beiden Parlamentskammern verständigt. Die Protestbewegung Fünf Sterne und das Mitte-Rechts-Bündnis unter anderem von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi einigten sich am Samstag auf Roberto Fico von der Fünf-Sterne-Bewegung als Präsident des Unterhauses. Die nach tagelangem Ringen erreichte Übereinkunft über die Besetzung der beiden Spitzenposten ebnet zwar den Weg für Koalitionssondierungen. Es deutete jedoch zunächst nichts darauf hin, dass die Zusammenarbeit der beiden Lager in ein Regierungsbündnis münden könnte. Und damit wird in Italien weiterhin mit einer langwierigen Regierungsbildung gerechnet.