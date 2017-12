BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~****~ In Italien hat Staatspräsident Mattarella am Donnerstag das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Regierungskreisen zufolge steht der Urnengang am 4. März an. Ministerpräsident Gentiloni sagte, Italien sollte sich auf Instabilität vorbereiten, müsse aber keine Angst davor haben. Er werde solange im Amt bleiben, bis eine neue Regierung vereidigt sei. In Umfragen kommt derzeit keine Partei auf eine klare Mehrheit. Vorn liegt derzeit die Fünf-Sterne-Bewegung mit 28 Prozent. Sie wurde von dem Komiker Beppe Grillo als Protestbewegung gegründete. Gefolgt wird sie von der regierenden Demokratischen Partei mit etwa 23 Prozent. Die meisten Stimmen dürfte eine Rechtsallianz erhalten, die aus der Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Berlusconi und den beiden rechten Parteien Lega Nord und Fratelli d'Italia besteht.