Als sie aus dem Fahrstuhl kam, wurden die Blitzlichter ausgelöst. Ivanka Trump, die Tochter des amerikanischen Präsidenten, ist am Freitag zur Schlussphase der Olympischen Winterspiele in Südkorea eingetroffen. Die 36-jährige, die als Beraterin für Donald Trump arbeitet, führt eine amerikanische Delegation an: "Wir sind sehr aufgeregt, bei den Olympischen Winterspielen 2018 zu sein und das Team der USA anzufeuern. Und noch einmal unsere starke und anhaltende Verpflichtung gegenüber dem südkoreanischen Volk zum Ausdruck zu bringen. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Wir sind gespannt und freuen uns auf einige wundervolle Tage." Trump wird am Samstag und Sonntag die Wettkämpfe und am Sonntagabend die Abschlussfeier besuchen.