CDU, CSU, FDP und Grüne setzen am Montag in Berlin ihre Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition fort. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Sonntag am Rande eines Spitzentreffens alle Parteien zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "Wir beginnen mit den heutigen Beratungen die dritte Etappe. In der ersten Etappe haben wir sozusagen eine Sammlung der Materialien gemacht. In der zweiten haben wir verdichtet und auch festgestellt, wo es Meinungsunterschiede gibt. Jetzt in der dritten Etappe heißt die Aufgabe, Kompromisse zu finden. Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, es wird ein durchaus noch großes Stück Arbeit. Aber aus meiner Sicht kann bei gutem Willen eine Lösung erzielt werden. Ob das der Fall ist, wissen wir allerdings erst Ende der kommenden Woche") CSU-Chef Horst Seehofer "Bisher war es ja gar nicht die Absicht, manche Dinge zum Ergebnis zu führen. Jetzt beginnt die Endrunde und in dieser Endrunde geht es um Entscheidungen. Also, wie man sich selbst so einstufen kann, ist mir schleierhaft." Grünen-Vorsitzende Katrin Göring-Eckardt "Wir haben jetzt einmal alles ausgetauscht, die Themen, die Argumente, die Zahlen, ich weiß nicht, was alles und jetzt muss es mal dazu kommen, dass wir tatsächlich daran arbeiten, ob es Kompromisse gibt, ob die reichen. FDP-Chef Christian Lindner "Nachdem wir sozusagen abgerüstet haben, Maximalpositionen relativiert haben, wäre es jetzt mal an den Unionsparteien, Maximalpositionen zu räumen. Die Union hat jetzt keine ambitionierten Vorhaben im Programm, aber sie ist sehr fixiert, beispielsweise auf unseren Bildungsföderalismus, diese Konkurrenz zwischen 16 Ländern, und will sich da keinen Zentimeter bewegen. Das wäre doch ein schönes Zeichen der Kompromissfähigkeit der Union, einen Schritt auf die progressiveren Parteien FDP und Grüne zuzugehen." Am Montag ist ein Cheftreffen geplant, bei dem je eine Stunde über die strittigen Themen Kommunen, Klima, Bildung, Innenpolitik und Familie gesprochen werden soll, hieß es in Teilnehmerkreisen.