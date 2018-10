Der Taifun "Trami" ist am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern über Japan hinweggefegt. Er hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Stromleitungen waren gekappt, Bahnstrecken von umgestürzten Bäumen blockiert. Der Bahnverkehr wurde zeitweise eingestellt. Regierungssprecher Yoshihide Suga am Montag in Tokio: "Ich denke, es war eine unvermeidbare Maßnahme, Zugverbindungen zu stoppen, um weitere Unfälle und Schäden zu vermeiden." Nach Polizeiangaben sind zwei Menschen durch den Sturm ums Leben gekommen. Und einige Personen würden noch vermisst. Die Zahl der Verletzten wurde mit rund 120 angegeben. Der Flugbetrieb war zeitweise unterbrochen worden, wurde aber wieder aufgenommen. Etwa 400.000 Haushalte sind weiterhin ohne Strom. Anfang September erst hatte in Japan ein Taifun namens "Jebi" elf Menschen in den Tod gerissen.