Tausende Gratulanten haben am Mittwoch den Kaiserpalast im Herzen von Tokio besucht. Japans Kaiser Akihito, der sich traditionsgemäß nur zwei Mal im Jahr ans Volk wendet, hat an diesem 2. Januar zum letzten Mal seine Neujahrsrede gehalten. Akihito wurde bei seiner Rede auf dem Balkon des Palastes unter anderem von seiner Frau der Kaiserin Michiko begleitet, sowie von seinem ältesten Sohn, Kronprinz Naruhito. An Naruhito, hier ganz links im Bild, wird er sein Amt im April abgeben. Zwar hat das Kaiseramt in Japan keine politische Macht, doch für viele hat der Kaiser eine wichtige symbolische Bedeutung. Dieser Mann, der aus Chiba gekommen ist, um dem Kaiser eine Ehre zu erweisen, sagt: "Die letzten 30 Jahre waren dramatisch für uns, aber der Kaiser war für uns ein Fels in der Brandung." Diese achtzigjährige Frau aus Osaka sagt: "Ich bin extra den weiten Weg gekommen, um mich zu bedanken. Ich habe seine Stimme live gehört und dreimal gerufen "danke für die gute Arbeit." Der 85-jährige Akihito ist der erste Kaiser, der sein Amt vor dem Ableben niederlegt. Mit ihm endet die Regentschaft mit dem Namen Heisei, zu Deutsch "Frieden schaffen".