Rund 15.000 Tote - das ist die Bilanz der Naturkatastrophen vom 11. März 2011. In Tokio haben Angehörige, Überlebende und Politiker an die Opfer erinnert. Das Erdbeben der Stärke 9,0 und der darauf folgende Tsunami mit Wellen von bis zu 40 Metern Höhe führten außerdem zur Kernschmelze im Kernkraftwerk Fukushima. Ministerpräsident Shinzo Abe erneuerte sein Versprechen, das Land vor den Auswirkungen von Naturkatastrophen zu schützen. Auch Angehörige des Kaiserhauses nahmen an der Zeremonie teil. Obwohl der Wiederaufbau in den betroffenen Präfekturen Iwate, Miyagi und Fukushima vorangeht, sind noch immer mehr als 70.000 Bewohner in Behelfsunterkünften untergebracht. Die Gegend um das Kernkraftwerk ist durch die hohe Strahlung unbewohnbar geworden. Die Stilllegung der Reaktoren bleibt für die Verantwortlichen eine Herausforderung. Die Kosten dürften sich über die kommenden Jahrzehnte auf Dutzende Milliarden US-Dollar belaufen.