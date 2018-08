So sieht eine Siegerin aus. Die 23-jährige Japanerin Nanami Nagura hat unter ihrem Künstlernamen "Seven Seas" die diesjährige Ausgabe der Weltmeisterschaft im Luftgitarre spielen für sich entschieden. Ihre Reaktion im Anschluss entsprechend euphorisch: "Ich bin so glücklich und kann es gar nicht glauben, oh mein Gott." Die Luftgitarren-WM wurde am Freitag im Nord-Westen Finnlands ausgetragen. Und diese kuriose Veranstaltung fand bereits zum 23. Mal statt. Und als Preis gab es für die Siegerin übrigens eine echte Gitarre.