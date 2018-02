Schauspieler und Oscar Preisträger Javier Bardem unterwegs auf und im Südpolarmeer, in der Antarktis. Gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace war Bardem auch mit einem Tauchboot unterwegs. In fast 300 Metern Tiefe filmten die Wissenschaftler das Leben am Meeresgrund. Und entdeckten eine unerwartete Vielfalt. Trotz frostiger Temperaturen um vier Grad Celcius. Zu sehen unter anderem bunte Korallen, Kraken, Seestern und scheinbar urzeitliche Fischarten. Gemeinsam mit Greenpeace will Bardem einen Dokumentarfilm über einen Teil der Antarktis drehen. Am Dienstag war der 48-jährige in Berlin. Nicht zur Berlinale, sondern um sich gemeinsam mit Greenpeace für die Einrichtung eines großen Meeresschutzgebiets im Südpolarmeer starkzumachen. Das, was er dort gesehen habe, müsse unbedingt geschützt werden, sagte Bardem. "Mann sieht allein die Natur, so wild, wie das nur möglich ist. So jungfräulich, so unberührt von uns. Von den Händen der größten Zerstörer überhaupt, was die Menschen sind. Es war jungfräulich und es war da. Die Geräusche der Wale in der Stille der Antarktis. Das war etwas, was ich nie vergessen werde. Das ist wie, dieser Gedanke kam mir, wie in prähistorischen Zeiten. Das ist das, was unsere Ahnen erleben konnten. Die Ruhe und die Sprache der Tiere." Das, was er auf seiner Reise erlebt habe, habe seine Seele berührt, sagte Bardem. Und meinte damit auch die Eisberg, Pinguine und Robben die er gesehen hat. "Wir können diese einzigartige Welt nicht einfach sterben lassen", so sein Appell. Im Oktober will die internationale Antarktis-Kommission über die Einrichtung eines 1,8 Millionen Quadratkilometer großen Schutzgebiets entscheiden. Nach Angaben von Greenpeace stehen weltweit nur ein Prozent der internationalen Meere unter Schutz. Für eine Erholung von Überfischung und Umweltverschmutzung sollten es nach Ansicht der Umweltschützer 30 Prozent der Ozeane sein.