Urnengang des amtierenden hessischen Ministerpräsidenten. CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier hat am Sonntag in Gießen seine Stimme abgegeben. Er ist einer von 4,38 Millionen Wahlberechtigten, die am Sonntag dazu aufgerufen waren, einen neuen Landtag zu bestimmen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir - klar - stärkste Partei werden und wir auch in Zukunft in Hessen die Geschicke anführen und alles andere, das werden wir heute Abend uns mal anschauen. Hessen ist traditionell knapp, also es könnte ein spannender Abend werden." Bouffier ist seit 2010 hessischer Ministerpräsident. Seit der Landtagswahl 2014 regiert in Wiesbaden seine CDU in einer Koalition mit den Grünen.