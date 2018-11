HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Frage des Journalisten, ob Kimmich das Kiffer-Lied von Stefan Raab kenne und was er davon halte: O-Ton Joshua Kimmich, Fußball-Nationalspieler: "Ehrlicherweise habe ich es gar nicht mitbekommen, Sie können es ja mal kurz vorsingen. (Reporter liest Textzeile vor: Es sagt auch gern der Joshua Kimmich zu einer Tüte, ja die nimm ich.) Bisher habe ich noch nicht so oft mit dem Stefan Raab privat abgehangen. Deswegen ist das glaube ich schwierig für ihn zu beurteilen. Aber reimt sich. Ich bin ein absoluter Fan von Gedichten. Von dem her ist es doch was Schönes."