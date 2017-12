Am Rande der Gerichtsanhörung können die beiden seit dem 12. Dezember in Myanmar inhaftierten Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oo erstmals seit ihrer Festnahme Familienmitglieder und Anwälte treffen. Die Reporter der Nachrichtenagentur Reuters müssen für zwei weitere Wochen in Haft bleiben. Das entschied der zuständige Richter am Mittwoch und folgte damit einem entsprechenden Antrag der Polizei. Die beiden Journalisten gaben an, dass sie nicht misshandelt wurden. Wa Lone sagte nach der Anhörung zudem: O-Ton: "Wir haben gemäß der Presse-Ethik gearbeitet und versucht, die Wahrheit entsprechend der realen Situation zu erzählen." Die Korrespondenten wurden in ein Gefängnis gebracht, nachdem sie bislang auf einem Polizeigelände festgehalten worden waren. Ihnen wird laut dem Informationsministerium des Landes "illegale Informationsbeschaffung mit dem Ziel der Weitergabe an ausländische Medien" angelastet. Darauf steht eine Höchststrafe von 14 Jahren. Die Journalisten hatten an einer Geschichte über das Vorgehen des Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya gearbeitet. Verschiedene Regierungen, darunter die der USA, Großbritanniens und Kanadas, sowie Vertreter der Vereinten Nationen und der Europäischen Union haben bereits die Freilassung der beiden gefordert.