Venezuelas Oppositionsfü hrer Juan Guaido ist am Montag in sein Heimatland zurückgekehrt, um nach eigenen Angaben neue Proteste gegen Präsident Nicolas Maduro anzuführen. Der Politiker, der sich zum Übergangspräsidenten ernannt hatte, landete am Flughafen von Caracas. Laut Augenzeugen traf Guaidó im Flughafen mit Botschaftern verschiedener EU-Länder zusammen. "Wir sind hier in Venezuela und werden weiter voranschreiten", kündigte er an. Zahlreiche Anhänger boten Guaidó ein demonstratives Willkommen. Guaido könnte in Venezuela auch festgenommen werden, weil er gegen ein vom Obersten Gericht verhängtes Reiseverbot verstoßen hatte. Die US-Regierung droht dem amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro für diesen Fall mit Konsequenzen. Maduro wird von Ländern wie Russland, China und der Türkei unterstützt.