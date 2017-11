Großer Jubel in der peruanischen Hauptstadt Lima. Dank eines 2:0-Sieges im entscheidenden Play-Off-Spiel gegen Neuseeland hat sich die peruanische Fußball-Nationalmannschaft das letzte Ticket für die WM in Russland gesichert. Das Hinspiel in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington war 0:0 ausgegangen. Peru war als klarer Favorit in das Duell gegangen, umso größer war der Erwartungsdruck vor dem Rückspiel in Lima. Peru nahm bislang an vier Fußball- Weltmeisterschaften teil und erreichte 1970 das Viertelfinale. Seit 1982 hatte es das Land aber nicht mehr zur Endrunde geschafft. Umso größer jetzt die Freude: "Einfach nur glücklich. Glücklich, dass ich dieses großartige Spiel gesehen habe, mit dem sich Peru für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, nach 36 Jahren. Ich hoff, dass jetzt jeder ein Flugticket nach Russland kauft." Der peruanische Nationaltrainer Ricardo Gareca zeigte sich von der Unterstützung seiner Landsleute sehr angetan: "Wir sind sehr berührt, wegen der ganzen Unterstützung, die wir von unseren peruanischen Landsleuten bekommen haben. Wir hatten das Gefühl, dass wir nicht scheitern können, das wir diese Gefühle nicht enttäuschen dürfen. Die vergangenen Spiele gegen Kolumbien und gegen Neuseeland, waren für das Team sehr anstrengend. Heute ist Entspannung angesagt." Zuvor hatte die peruanische Bevölkerung mit allen Mitteln versucht, die erste WM-Teilnahme seit 1982 zu erzwingen. Mit Schlachtrufen und Feuerwerkskörpern hatten sie vor dem Hotel der Neuseeländer versucht, die Fußballer um den Schlaf zu bringen. Vor dem Nationalstadion von Lima vollführten mehrere Medizinmänner verschiedene Rituale und belegten den Gegner mit einem Fluch. Das Arbeitsministerium hatte erklärt, dass der Donnerstag im Falle einer WM-Qualifikation ein Feiertag sei. Das sei notwendig, um einen angemessenen Ablauf der Feierlichkeiten zu garantieren.