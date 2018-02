Jens Spahn gilt als der prominenteste parteiinterne Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sollte es zu einer neuen Großen Koalition mit der SPD kommen, will Merkel den 37-Jährigen zum neuen Bundesgesundheitsminister machen. Am Sonntagabend präsentierte die CDU-Chefin ihre Ministerriege, in der drei von sechs Posten mit Frauen besetzt werden sollen. Sie habe mit Spahn kein Problem und hoffe auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, sagte Merkel. "Ich finde, so habe ich heute auch Jens Spahn verstanden, dass wir das so genauso wie mit anderen gut machen wollen. Und dass es uns auch um die Sache geht. Und dass Menschen auch mal kritische Anmerkungen machen, da ist Jens Spahn auch nicht der einzige, der das tut, das ist o.K. Und trotzdem gibt es dann den Auftrag für Deutschland, etwas Gutes zu bewegen. Und das glaube ich will er genauso wie alle anderen Kabinettsmitglieder auch einen Beitrag leisten." Zur Merkels Ministerliste gehören auch altbekannte Gesichter wie Ursula von der Leyen für das Verteidigungsministerium und Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister werden soll. Julia Klöckner soll das Landwirtschaftsministerium führen. Neuer Chef im Kanzleramt soll Helge Braun werden. Die 46-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek soll neue Bildungsministerin werden. Keine Ministerposten mehr gibt es für Thomas de Maiziere und Herrmann Gröhe, die dem Kabinett nicht mehr angehören sollen. Merkel präsentierte am Sonntag zunächst dem CDU-Präsidium und dann dem Bundesvorstand die Liste mit den sechs Ministern und drei Staatsministern. Auf einem Sonderparteitag am Montag soll dann die Zustimmung zum ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der SPD fallen.