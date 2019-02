Sein Team, der FC Liverpool, trifft am Dienstag in der Fußball-Championsleague auf den FC Bayern München. Chef-Trainer Jürgen Klopp hatte in seiner Zeit als Coach in Dortmund und Mainz bereits fast 30 Mal gegen die Bayern gespielt, aber nur neunmal gewonnen. Er sei gegenüber München aber nicht persönlich nachtragend. Auch angesichts dessen, dass Bayern-Präsident Uli Hoeness dieser Tage wissen ließ, man sei 2008 in Kontakt gewesen. Dann wurde aber doch Jürgen Klinsmann Trainer bei Bayern Münchene. Klopp dazu am Montag in Liverpool: O-Ton: "Da ist nichts, keine persönliche Abneigung oder so etwas, und die Story von 2008, ja, wir hatten ein Telefongespräch, sogar zwei. Das weiß ich seitdem. Aber ich hätte das niemandem erzählt. Aber wenn sie es jetzt sagen, dann sage ich, ja, es stimmt. Kein Problem, da gab es niemals negative Dinge, außer, wenn wir gegeneinander spielten und sie dann halt unsere Spieler kauften. Wie konnte ich da immer glücklich sein, im Sinne von: Wir sind großartig, und ich bringe Euch die Spieler in meinem Auto vorbei. So war das natürlich nicht, und das war nicht nett für uns in Dortmund. Aber das ist Teil des Geschäftes und lange her. Ich konnte niemals lange Zeit sauer sein, in jenen Momenten war ich nicht glücklich, und das habe ich auch gesagt und es war auch nicht zu übersehen. Aber lange vorbei! Die Bayern sind ein großer Klub, das wissen wir alle. Als ich damals dort war, war das ein großes Duell. Und ich drücke Borussia Dortmund die Daumen für den deutschen Meistertitel, aber das ist dann auch schon alles!" Anstoß zum Hinspiel zwischen Liverpool und München ist am Dienstag um 21 Uhr.