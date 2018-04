Das englische Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool geht in die entscheidende Partie - das Rückspiel im Viertelfinale der Fußball-Championsleague steht an: Liverpools Stürmer Mo Salah aus Ägypten hat am Montag mit seinen Kollegen trainiert - ein weiteres Hoffnungszeichen für das Team von Trainer Jürgen Klopp. Klopp, der deutsche Trainer von Liverpool, sagte, trotz des 3:0-Erfolges im Hinspiel könne er mit Bezeichnungen wie Favorit oder Außenseiter wenig anfangen: O-Ton: "Für mich geht es hier nur um diese beiden Spiele. Es ist uninteressant, was sich wie verändert haben mag. Wir müssen vorwärts und führen und Tore machen. Und mit dem Schlusspfiff willst Du das Match gewonnen haben. Es hat sich da nichts geändert. Wir führen jetzt nur. Das ist gut, besser, als ich erwarten konnte. Aber wir alle wissen, dass es noch eine Menge Arbeit gibt. Und deswegen sind wir hier, und deshalb kein Gedanke daran, wer ist nun Favorit oder so .... es geht nur darum, die nächste Runde zu erreichen." Die Gastgeber von Manchester City müssen also einen 0:3-Rückstand aufholen. Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, sagte, sein Team brauche schon ein perfektes Spiel, um das Duell noch zu drehen: O-Ton: "Natürlich müssen wir bedenken, wie viele Tore wir brauchen. Wir müssen versuchen, das erste Tor zu erzielen, und dann das zweite Tor. Und dann werden wir sehen, ob wir das Momentum bekommen, das gute Momentum, wie es passiert in der Champions League. Wir werden so lange es irgend geht alles versuchen, und wir werden sehen." Sein Team steht mit klarem Vorsprung kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft in England. Aber die Mannschaft, auch "The Citizens" genannt, möchte nun erstmals auch die Fußball-Championsleague gewinnen. Dafür müsste nun zunächst am Dienstagabend der FC Liverpool doch noch bezwungen werden.