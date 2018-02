Juso-Chef Kevin Kühnert hat verärgert über die Ankündigung von SPD-Chef Martin Schulz reagiert, den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben. "Ich war tatsächlich fassungslos darüber, wie man es zulassen kann, dass nach wochenlangen Verhandlungen in denen man ja guten Gewissens auch der Meinung sein kann, dass man eine Menge herausgeholt hat inhaltlich mit dem man die Mitglieder überzeugen möchte, dass in so einer Situation zugelassen wird, dass die SPD einzig und allein über Personaldiskussionen wahrgenommen wird. Ich kann nur davor warnen zuzulassen, dass das jetzt auch noch die nächsten drei Wochen überlagert. Wir haben viele Veranstaltungen mit der SPD-Basis vor und ich glaube die haben großes Interesse daran, über das vorgelegte Papier und über den Weg den die SPD einschlagen muss zu diskutieren und nicht darüber wer in drei, vier, fünf oder sechs Wochen den Parteivorsitz innehaben wird. Das halte ich für nachrangige Fragen, die später zu entscheiden sind." Der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation hält es weiter für möglich, dass eine Mehrheit beim Mitgliederentscheid gegen die große Koalition stimmt. "Wir haben uns auch skeptisch gegenüber dem Sondierungspapier geäußert und das hat der Parteitag ja ähnlich gesehen und hat nochmal drei sehr klare Verhandlungsaufträge definiert. Da ging es um die sachgrundlosen Befristungen. Da ist ein Kompromiss herausgekommen, bei dem man glaube ich guten Gewissens sagen kann, der würde einigen Menschen weiterhelfen, auch wenn wir uns dann noch mehr gewünscht hätten. Da sind aber auch zwei bittere Pillen mit dabei, denn beim Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge wird ja mittlerweile auch anerkannter Weise in der SPD zugestanden, dass das kein ruhmreiches Verhandlungsergebnis ist, was da rausgekommen ist, weil die Union hier einfach nur noch blockiert hat am Ende. Und bei der Frage der Gesundheitspolitik muss man sich vor Augen führen, die SPD ist mit der Forderung nach einer Bürgerversicherung in den Wahlkampf gegangen und gelandet sind wir jetzt am Ende in der heißen Phase der Verhandlung bei einer Kommission, die sich zum Thema Arzthonorare in Zukunft verhalten soll. Ich finde, das ist eine ganz schöne Fallhöhe, die da entstanden ist und dürfte vielen Mitgliedern zu wenig sein." Die Jusos hatten nach der Sondierung von Union und SPD dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten, um beim Mitgliederentscheid gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot zu stimmen und diese so zu verhindern.