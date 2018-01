Die Koalitionsverhandlungen für die Neuauflage der Großen Koalition sollen am Freitag beginnen. Doch wenn es nach den Jusos, der Jugendorganisation der SPD geht, dann wäre es erst gar nicht nötig in die Verhandlungen einzutreten, denn die Jungsozialisten lehnen eine GroKo ab. Trotz des SPD-Parteitags-Entschlusses die Verhandlungen aufzunehmen, treiben die Jusos ihre eigene Agenda weiter voran, und unterstützen die Kampagne "Tritt ein - sag nein!". Sie wollen eine weitere Groko verhindern, und hoffen, dass ein weiterer SPD-Parteitag die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen ablehnen könnte. Deshalb werben sie für Neumitglieder, die dann ihre Stimme gegen eine Groko einsetzen könnten. Die stellvertretende Berliner Landesvorsitzende der Jusos Anna Müller: ANNA MÜLLER, STELLVERTRETENDE LANDESVORSITZENDE DER JUSOS BERLIN ("Wir haben in den letzten Jahren gerade mit Martin Schulz natürlich gemerkt, dass Menschen immer an gewiss en neuralgischen Punkten eintreten, wenn sie das Gefühl haben, etwas verändern zu können. Und gerade sind wir an so einem Punkt, wie vor dem Mitgliederentscheid stehen, ob wir in eine Große Koalition eintreten wollen oder nicht. Was aber natürlich auch Auswirkungen auf den allgemeinen Veränderungsprozess in der SPD hat.") Und laut Müller gibt es positive Resonanz auf die Kampagne im Internet oder bei Treffen. Ob es aber zu einer GroKo kommt liegt sicherlich auch an den Verhandlungen. Und da will sich die SPD trotz wachsender Ungeduld der Union nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Am Donnerstag gab es Vorbereitungstreffen im internen Kreis, am Freitag soll es dann losgehen.