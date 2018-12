Die Bundesregierung hat das erste Einwanderungsgesetz in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Das Vorhaben zielt vor allem auf Fachkräfte aus Staaten außerhalb der Europäischen Union. Sie sollen leichter einwandern können, um den von der Wirtschaft beklagten Fachkräftemangel zu lindern. Mit einem zweiten Gesetzentwurf wird eine sogenannte Beschäftigungsduldung für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber eingeführt. Ihnen droht keine Abschiebung mehr, wenn sie bereits seit längerer Zeit einen festen Arbeitsplatz in Deutschland haben. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, bei der Vorstellung des Gesetzes mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier. O-TON HUBERTUS HEIL, BUNDESARBEITSMINISTER: "Wir regeln ein Problem, was uns massenhaft, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, von vielen Bürgerinnen und Bürgern geschildert wurden. Ich sag noch mal: Wir dürfen nicht die Falschen abschieben, die Richtigen müssen wir abschieben." Die Beschäftigungsduldung greift aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. O-TON HUBERTUS HEIL, BUNDESARBEITSMINISTER: "Die deutsche Sprache muss auf den Niveau A2 - das ist nicht das allerhöchste Niveau, für die, die sich auskennen - aber auch vorhanden sein." O-TON HORST SEEHOFER, BUNDESINNENMINISTER: "Des allerhöchste Niveau beherrschen wir auch net." O-TON HUBERTUS HEIL, BUNDESARBEITSMINISTER: "Jedenfalls in bestimmten Landesteilen. In Niedersachsen…" O-TON HORST SEEHOFER, BUNDESINNENMINISTER: "In Niedersachsen schon!" O-TON HUBERTUS HEIL, BUNDESARBEITSMINISTER: "Wir sind integriert." Das neue Gesetz soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Laut Seehofer könnten momentan etwa 180.000 Menschen davon profitieren. Nach der Beschäftigungsduldung könnten sie gegebenenfalls einen regulären Aufenthaltstitel bekommen. Die Regelung soll vorerst allerdings nur bis 2022 gelten.