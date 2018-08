In der afghanischen Hauptstadt Kabul gab es am Mittwoch einen Anschlag in einem Schiiten Viertel. Die Behörden gehen von einem Selbstmordattentat aus, der Täter riss fast 50 weitere Menschen mit in den Tod. Es gab über sechzig Verletzte. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. In der Vergangenheit hatte jedoch die Extremistenmiliz IS zahlreiche Anschläge auf Schiiten für sich reklamiert. Die radikalislamischen Taliban erklärten, sie steckten nicht hinter der Tat. Der Anschlag ereignete sich vor einer Bildungseinrichtung. Dieser Augenzeuge erzählt: "Die meisten Jungen, die in dem Zentrum waren wurden getötet, fünf wurden nur verletzt. Es war eine grausame Situation, viele der Schüler wurden in Stücke gerissen." Die Regierung in Kabul steht bereits wegen eines fünf Tage andauernden Taliban-Angriffs auf die Stadt Ghasni unter Druck, bei dem Hunderte Zivilisten und Sicherheitskräfte getötet wurden. Es war eine der größten Offensiven der Taliban seit Jahren. Im Vorfeld der für den 20. Oktober geplanten Parlamentswahl wird mit weiterer Gewalt gerechnet.