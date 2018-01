Kälte und Schnee hatten auch am Donnerstag weite Teile der USA fest im Griff. In New York sorgte das Winterwetter teilweise für Chaos. Hier blieben Schulen geschlossen. Viele Büros empfahlen ihren Angestellten von zuhause aus zu arbeiten. Menschen, die dem Sturm dennoch trotzen mussten, hofften, dass sie es sicher nach Hause schaffen würden, da sich der Sturm im Laufe des Tages verschärfte. Es gab Blizzard-Warnungen entlang der Küste von North Carolina bis Maine. Der National Weather Service sagte Winde mit einer Geschwindigkeit von mehr als 110 km/h voraus. Tausende Flüge wurden gestrichen. Im Südosten der USA erlebten die Menschen die stärksten Schneefälle seit fast 30 Jahren, so die Meteorologen. Das winterliche Wetter wird landesweit für mehr als ein Dutzend Todesfälle innerhalb weniger Tagen verantwortlich gemacht.