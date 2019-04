Vorbereitungen für den Angriff. Truppen des libyschen Rebellen-Kommandeurs Chalifa Haftar sind offenbar weiter auf dem Vormarsch Richtung Tripolis. Am Freitag hatte Haftars Libysche Nationalarmee LNA nach eigenen Angaben die südlichen Außenbezirke der Hauptstadt erreicht und die Kontrolle über den früheren internationalen Flughafen übernommen. Letzteres wird vom Militär der international anerkannten Regierung Libyens bestritten. Ein Sprecher der Regierungstruppen, hier Bilder von Soldaten in der Nähe von Tripolis, kündigte am Sonntag einen eigenen Einsatz an, um die Hauptstadt zu verteidigen. Ein "Vulkan der Wut" solle alle libyschen Städte von den Aggressoren befreien, so der Sprecher. Laut Angaben der LNA und eines Anwohners griffen Haftars Truppen am Sonntag den Süden von Tripolis aus der Luft an. Das Gesundheitsministerium der international anerkannten Regierung teilte mit, bei den Kämpfen um die Hauptstadt seien bereits mehr als zehn Menschen getötet und über 20 weitere verletzt worden. Die UN-Gesandtschaft in Libyen rief zu einer zweistündigen Waffenruhe auf, um Zivilisten und Verwundete zu evakuieren.