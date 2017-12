Lebkuchen, Plätzchen und Gänsebraten - an Weihnachten kommen bei vielen lauter Kalorienbomben zum Zug. Sie wollten sich nach den kulinarischen Sünden der Festtage wieder in Form bringen, beim "Gänsebratenverdauungslauf" in Berlin. "Manche sind zum ersten Mal da, manche trifft man jedes Jahr und ständig und auch über das Jahr und es ist eigentlich eine nette Tradition, deswegen macht man das." "Außerdem sind wir 'ne tolle Truppe und am besten läuft's sich im Rudel." "Weil es so Spaß macht. Mit anderen mitzulaufen, ist einfach schön." Statt am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Sofa zu fläzen, rannten die nach Veranstalterangaben mehr als 200 Teilnehmer durch den Grunewald, viele von ihnen weihnachtlich verkleidet. Der 10-Kilometer-Lauf hat bereits Tradition. Wolfgang Paech hat ihn mitorganisiert. "Neunzehn Jahre GBVL, übersetzt: Gänsebratenverdauungslauf, den wir jetzt zum 20. Mal machen. Nächstes Jahr machen wir ein kleines Jubiläumsfest, dann machen wir's zum 20. Mal." Ganz auf festliche Genüsse verzichten, mussten die Läufer allerdings nicht. Zwischendurch gab es eine Pause mit Glühwein und Kuchen. Einen kleinen Motivationsschub bot vielleicht auch das sonnige Winterwetter.