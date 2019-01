Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Und die Zahl der Erkrankungen steigt. Eine Belastung, die nicht nur die Patienten betrifft, sondern auch deren Familie und Umfeld. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek rief am Dienstag zum Kampf gegen die Krankheit auf. O-Ton Bundesbildungsministerin Anja Karliczek: „Deswegen wollen wir heute gemeinsam die nationale Dekade gegen den Krebs starten. Was wollen wir tun? Wir wollen den Krebs besser verstehen. Wir wollen Krebs verhindern, und wir wollen Krebs heilen." Im Rahmen des Programmes „Nationale Dekade gegen den Krebs" sollen in einem ersten Schritt bis zu 62 Millionen Euro in die Förderung von Studien zur Prävention, Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen fließen. Zehn Jahre gezielte Forschungsförderungen sollen die Situation von Patienten in Deutschland verbessern. Im Frankfurter Centrum für Tumorerkrankungen wird der Kampf gegen den Krebs schon längst geführt. Der Direktor der universitären Einrichtung, Christian Brandts, sagt, dass das Verständnis, etwa von der Zusammensetzung der Tumorzellen, stark angewachsen sei. O-TON CHRISTIAN BRANDTS: „In der Vergangenheit hat man gedacht, dass Krebs eine Gruppe von Krankheiten ist, Lungenkrebs sei Lungenkrebs. Heute wissen wir, dass, am Beispiel Lungenkrebs, es nicht eine einzelne Krankheit ist, sondern ein Dutzend, möglicherweise auch zwei Dutzend, verschiedene Formen von Lungenkrebs gibt, die auch unterschiedlich behandelt werden können. Es geht also darum, bestimmte Patienten zu identifizieren anhand ihres Erbmaterials, anhand ihrer Eiweiß- Zusammensetzung und dann ganz gezielt bestimmte Patienten mit ganz gezielten Medikamenten zu versorgen." Vorsorguntersuchungen seien dabei sehr wichtig, sagt Brandts: O-TON CHRISTIAN BRANDTS: „Krebs-Prävention und Krebsfrüherkennung ist deswegen wichtig, weil unsere Gesellschaft immer älter wird und Krebs deswegen, aus dieser demografischen Entwicklung heraus, immer häufiger wird und die Anzahl der Krebs-Neuerkrankungen zunehmen wird. Um dem entgegenzuwirken, müssen wir wirksame Krebs-Präventionsmaßnahmen implementieren und die unserer deutschen Bevölkerung zukommen zu lassen. Genauso muss man möglichst frühzeitig Krebs erkennen, denn ein Krebs, wenn er früh erkannt ist, ist ja häufig heilbar. Und je früher er erkannt wird, desto höher wird der Anteil der Patienten sein, die man von dem jeweiligen Krebs auch heilen kann." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der das Aktionsprogramm gemeinsam mit Karliczek in Berlin vorstellte drückte es so aus: Andere fliegen zum Mond. Wir wollen den Krebs besiegen.