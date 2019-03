Die letzte Siedlung in Syrien, die sich in der Hand der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) befindet, war am Wochenende heftig umkämpft. Kämpfer der von den USA unterstützten Rebellen feuerten auf Ziele in Baghus an der Grenze zum Irak. Ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) zeigte sich optimistisch. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann Baghus erobert werden könne. Die Offensive hatte am Donnerstag begonnen, die SDF rückten nach eigenen Angaben von zwei Seiten in das Dorf vor. Die IS-Kämpfer haben sich in der Siedlung verschanzt, sagt dieser SDF-Sprecher: "Der Islamische Staat setzt Sprengfallen ein. Die Syrischen Demokratischen Streitkräfte haben mehr als zehn Sprengfallen entdeckt, darunter drei Autobomben. Aber wir haben sie zerstört, bevor sie unseren Truppen Schaden zufügen konnten. Aber man kann sagen, dass die Terroristen Sprengfallen und Landminen nutzen, um unsere Soldaten zu bekämpfen." Der Islamische Staat hatte 2014 weite Teile des Irak sowie Syriens eingenommen und über die Staatsgrenzen hinweg ein Kalifat ausgerufen. Seit 2017 wurde er aus immer mehr Gebieten verdrängt. Wird Baghus von den SDF-Rebellen eingenommen, verbleibt nur noch eine abgelegene, kaum besiedelte Region westlich des Euphrats in der Hand der IS-Kämpfer. Es liegt inmitten des von der syrischen Armee kontrollierten Gebietes.