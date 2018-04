Bei einem Busunfall im abgelegenen, kanadischen Hinterland sind 15 Menschen ums Leben gekommen. An Bord befanden sich Mitglieder einen Nachwuchs-Eishockeymannschaft, die sich am Freitagabend auf dem Weg zu einem Playoff-Spiel befanden, als der Bus mit einem Sattelschlepper kollidierte. Vertreter der Humboldt Broncos und des Eishockeyverbands zeigten sich erschüttert. Bill Chow, Präsident der Junior-Hockey Liga der Provinz Sasketchewan sagte, man werde der Mannschaft in jeder erdenklichen Weise helfen, auch der Rest der Liga habe bereits seine volle Unterstützung zugesichert. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau bekundete sein Beileid. Sein Herz sei bei den Angehörigen und Betroffenen dieser Tragödie. Ein Online-Spendenaufruf für die Familien sammelte binnen kurzer Zeit über zwei Millionen Dollar. Vierzehn teils schwer verletzte waren am Sonntag noch im Krankenhaus, teilte die Royal Canadian Mounted Police mit. Die Ursache des Unfalls werde untersucht. Der Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Er wurde zunächst festgenommen, aber wieder auf freien Fuß gesetzt.