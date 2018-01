Wasser ist in der südafrikanischen Metropole Kapstadt ein begehrtes Gut. Denn die Wasserversorgung in der Stadt seht vor dem Kollaps. Den Schätzungen zufolge bleiben weniger als hundert Tage, ehe die Speicher, die die Touristenhochburg am Tafelberg mit Trinkwasser versorgen, austrocknen. Für Ende April wird der sogenannte Tag Null befürchtet. Das ist jener Tag, an dem die Wasserbecken in der Kapregion so leer sind, dass die Behörden den Haushalten die Trinkwasserversorgung abstellen. Stundenlanges Warten und Kanister schleppen könnten dann zum Alltag gehören. Das befürchtet auch diese Frau: "Ich glaube, dass der Tag Null kommen wird. Ob es die Regierung jetzt will oder nicht. Das Wasser wird ausgehen. Das ist eine sehr schlimme Sache. Aber ich glaube, das ist die Realität. Und wir müssen mit Sicherheit unseren Teil übernehmen und so wenig Wasser benutzen, wie möglich. Aber wir hoffen, dass die Regierung irgendwas unternehmen wird, um den Tag Null zu verhindern. Denn das wäre eine nationale Krise. Es wird wirklich fürchterlich, wenn der Tag Null kommt. Das ist sehr beunruhigend, aber ich glaube, unglücklicherweise wird das die Realität sein." Die Behörden sprechen von der schlimmsten Dürre in der Region seit über 100 Jahren. Um die Notversorgung zu gewährleisten, zapft die Stadtverwaltung jetzt das Grundwasser an. Mit Entsalzungsanlagen soll zusätzlich aus dem Meer Trinkwasser gewonnen werden. Wenn Tag Null kommt, soll jeder nur noch maximal 25 Liter bekommen. Viele Einwohner der Stadt machen die Politiker für die schwierige Lage verantwortlich: "Soweit ich das sehe, ist in den vergangenen zwanzig Jahren nichts passiert, um das Wasser zu sichern. Und jetzt haben wir das Dilemma. Ich denke, es hätte alles schon passieren können, aber das ist alles eine späte Einsicht." Viele befürchten, dass mit dem Wasser auch die Touristen wegbleiben werden. Möglicherweise müssen Hotels und Gästehäuser schließen. Damit es nicht dazu kommt, gilt weiterhin das Prinzip Wassersparen. Jeder Einwohner und Besucher der Stadt soll nicht mehr als 87 Liter Wasser pro Tag verbrauchen. Haushalten, die sich nicht daran halten, drohen hohe Geldstrafen. Dennoch hält sich nicht jeder an die Vorgaben.