Sie sind auf der Suche nach einem besseren Leben und sie haben ein Ziel. Mehrere tausend Menschen laufen seit Samstag von Honduras aus Richtung USA. Inzwischen sind sie in Guatemala angelangt und immer mehr Menschen schließen sich der Karawane an. Honduras, woher die meisten der Migranten kommen, gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Viele Menschen sind extrem arm, Drogenschmuggler und Jugendbanden terrorisieren die Bevölkerung. Viele Menschen sehen daher keine andere Lösung, als ihre Heimat zu verlassen. O-TON CARLOS CASTELLANO, MIGRANT: "Wir müssen auswandern, wegen der Wirtschaftskrise, die die Regierung ausgelöst hat." O-TON ALFREDO DOMINGUEZ, MIGRANT: "In unserem Land kann man nicht mehr leben, vor allem wegen der Unsicherheit. Das ist die Wahrheit." O-TON GABRIELA MONTES, MIGRANTIN: "Ich verlasse mein Land, weil mein Sohn vor vier Monaten von Banden ermordet wurde. Ich will nicht, dass meinen anderen Kindern d ort das gleiche passiert." US-Präsident Donald Trump hat nun Mexiko aufgefordert, die Migranten zu stoppen. Sollte das nicht geschehen, werde er die US-Armee entsenden und die Grenze zu Mexiko schließen. Am Freitag will Außenminister Mike Pompeo den mexikanischen Präsidenten treffen und der Forderung persönlich Nachdruck verleihen. Bereits zuvor hatte Trump angedroht, den Ländern Mittelamerikas Hilfsgelder zu streichen, sollten sie die Karawane nicht stoppen. Die Regierung von Guatemala zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt.