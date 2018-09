Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. Fulda / Deutschland Abschluss der Herbst-Vollversammlung der katholischen Bischöfe steht im Schatten des Missbrauchsskandals Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz O-Ton: "Wir stellen uns dem Ernst der Stunde. Wir wissen, hier gibt es institutionelles Versagen. Wir wissen, ohne die Betroffenen werden wir nicht vorankommen und ohne Fachleute. Wir wissen, es braucht Aufarbeitung, die den Charakter der Unabhängigkeit hat. Und all das muss man in Gang bringen." Zum Thema Zölibat und katholische Sexualmoral: O-Ton: "Es darf keine Tabuthemen geben, dass man sagt: 'Darüber reden wir nicht.' Über alle Themen, die hier genannt sind in den Empfehlungen, werden wir reden. Kontrovers wahrscheinlich, das mag sein, aber es gibt kein Tabu, was über ein Thema gelegt wird. Es soll offen gesprochen werden." O-Ton: "Deswegen bleibe ich dabei: Es kann schon ein Einschnitt sein. Nötig ist ein neues Miteinander in der Kirche. Es wird von Klerikalismus gesprochen. Ja, es geht um Beteiligung an der Macht, es geht um Teilung von Macht, es geht auch um Kontrolle von Macht. Das ist ein neues Thema - nicht ein neues Thema, aber ein Thema, das wir neu aufgreifen müssen, auch für ein neues Miteinander in der Kirche, würde ich sagen. Und das ist ein längerfristiger Weg, aber wir wollen ihn auf jeden Fall gehen."