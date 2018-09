Am Dienstag wurden in Fulda die Ergebnisse der Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt. Auf der Grundlage von Daten aus Personalakten von Kirchenmitarbeitern, Strafakten sowie Interviews mit Betroffenen, konnten Informationen miteinander verglichen werden. Basis war eine sehr große Stichprobe von 38.000 Personalakten aus den Jahren 1946 bis 2014. Das Ergebnis der Studie ist erschreckend. Bei rund 1.670 Klerikern handelt es sich um Beschuldigte. Und laut dieser Stichprobe gab es etwa 3.700 Opfer. Und dabei handelt es sich nach Angaben der Forscher nur um die Spitze des Eisbergs. Kardinal Reinhard Marx gab sich am Dienstag in Fulda entsprechend geschockt: "Wenn ich das sehe, auch heute morgen wieder, die Wucht dessen, was in aller Nüchternheit auf den Tisch gelegt wird. Für alles, was in der Kirche im Namen von Amtspersonen geschehen ist, die eigentlich Vertrauen herstellen sollen und nicht Vertrauen missbrauchen. Und ich empfinde Scham beim Blick auf das Wegschauen von vielen, die nicht wahrhaben wollten, was geschehen ist, die bagatellisiert haben und eben nicht hinsehen wollten und nicht hören wollten. Da schließe ich mich ein. Wir haben den Opfern zu wenig zugehört. All das darf nicht folgenlos bleiben. Die Betroffenen haben Anspruch auf Gerechtigkeit." Für das Forschungskonsortium sprach Professor Harald Dreßing, forensischer Psychiater und Wissenschaftler. Er sieht die Vorfälle innerhalb der katholischen Kirche noch lange nicht als abgehakt: "Sexueller Missbrauch durch katholische Kleriker ist ein anhaltendes Problem. Es handelt sich nicht, um ein historisches Phänomen, das in der Vergangenheit abgeschlossen ist. Wir brauchen deshalb dringend weitere Aufklärung, Aufarbeitung und Prävention." Teilbereich der Studie war auch die Erforschung zu den Hintergründen der Beschuldigten: "Weder Homosexualität noch Zölibat sind alleinige Ursachen für den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Aber das komplexe Zusammenspiel von sexueller Unreife, von abgewehrten, möglicherweise auch verleugneten, homosexuellen Neigungen in einer ambivalenten, teilweise auch offen homophoben Umgebung können eine weitere Erklärung für das Überwiegen männlicher Betroffener beim sexuellen Missbrauch durch katholische Kleriker sein." Bei den Betroffenen handelte es sich meist um junge männliche Personen unter 13 Jahren. Die oft schweren sexuellen Taten erfolgten vermehrt über längere Zeiträume. Die Reaktion der Kirche auf die Vorwürfe mehr als kritikwürdig: "Die Reaktion der Kirche auf eine erhebliche Anzahl von Fällen des sexuellen Missbrauchs war inadäquat. Der Schutz von Institution und Beschuldigten hatte offenbar Vorrang vor den Interessen der Betroffenen." Professor Dreßing betonte, dass es sich bei der Forschungsarbeit nicht um den Versuch von Aufarbeitung handeln würde. Denn die Aufarbeitung müsse durch die katholische Kirche selbst zusammen mit den Opfern und auf Augenhöhe erfolgen. Aber vielleicht könne die Studie dazu einen Beitrag leisten.