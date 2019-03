Traditionellen Schaffelljacken und bestialische Masken, auf dem Rücken riesige Glocken, um das Ende des Winters einzuläuten, und böse Geister abzuschrecken - so laufen im Nordwesten Kroatiens die jecken Tage. Man nimmt an, dass das Läuten vor Jahrhunderten aus Ritualen der Viehzüchter hervorgegangen ist. Das Brauchtum ist vor allem in der Region Kvarner im Hinterland der nördlichen Adria verbreitet. Viele Dörfer haben ihr eigene, unverwechselbare Kostümierung, Vereine halten die Tradition am Leben. Sanjin Mladinic ist Glockenträger aus Viskovo. "Früher waren die Masken aus Leder und Karton. Über die Jahre kam ein Drahtgestell dazu, um sie zu formen. Mit moderner Technologie sind die Masken heute aus Kunststoff, an den dann das Schafsfell und die Hörner montiert werden." Alles, was im vergangenen Jahr schlecht gelaufen ist, kreiden die Karnevalisten auch hierzulande einer Puppe an, dem Pust. Seine Tage sind, wie die eines rheinischen Nubbel, gezählt. Die Umzüge gehören im Karneval zu den Hauptattraktionen der Region. Zehntausende Besucher schauen sich alljährlich die größte Parade in der Stadt Rijeka an.