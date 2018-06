Wer kennt ihn nicht, den kleinen Pu der Bär, oder Winnie-the-Pooh, wie die Figur der gleichnamigen Kinderbücher im Original heißt. Im Juli soll eine Originalzeichnungen aus dem Buch in London versteigert werden. Es handelt sich um eine Karte, die den "Hundertsechzig-Morgen-Wald" aus der Geschichte zeigt. Sie soll mit bis zu 200.000 Dollar gehandelt werden. Philip Errington vom Auktionshaus Sotheby's erklärt: "Es ist ein so wertvolles Stück, weil es einen Zugang in die Welt von Winnie-the-Pooh" ermöglicht", sagt Errington. Die Zeichnungen von E.H. Shepard zeigen die Figuren Pu der Bär, Christopher Robin, Ferkel und I-Aah. Das besonders in Großbritannien beliebte Buch von A.A. Milne erschien erstmals im Jahr 1926 und war schon bald nach seinem Erscheinen ein Verkaufsschlager. Demnächst wird Pu der Bär auch wieder auf der Leinwand zu sehen sein. Im Sommer kommt der Disneyfilm "Christopher Robin" in die deutschen Kinos. Die Rolle des erwachsenen Christopher Robin spielt Ewan McGregor.