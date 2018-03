Kassenschlangen sind oft keine Kassenschlager: Deswegen testet jetzt ein Elektronikmarkt in Innsbruck in Österreich kassenloses Einkaufen: Dafür wird eine entsprechende App benötigt, und schon kann es laut dem leitenden Mitarbeiter Martin Wild losgehen: "Wir haben hier das Sortiment ausgewählt, lokal mit den Kollegen, um zu entscheiden, was macht jetzt Sinn, dass der Kunde es einfach mal schnell mitnimmt. Eine Waschmaschine trägt man normalerweise nicht selbst aus dem Laden heraus, und deswegen haben wir uns hier auch auf dieses Mitnahmegeschäft fokussiert." Kunden zeigen sich durchaus angetan von dem neuen Konzept hier: O-TON MANUEL TOMMASI ("Es ist ein sehr spannendes Konzept, sicherlich zukunftsträchtig, wahrscheinlich. Die Frage ist natürlich arbeitsplatzmäßig, wo geht die Reise hin. Andererseits ist natürlich, wenn jemand heute schnell etwas braucht, und letztlich ist ja der Konsument mittlerweile sehr gut informiert über online, er weiß ja, was er braucht, was er will. Und ich habe mir das jetzt gerade erklären lassen. Es ist eine tolle Geschichte: Zack, einscannen, Paypal und ab die Post. Also gutes Konzept, sicher eine tolle Sache.") O-TON REINHOLD BELOLAWEK ("Es ist ganz toll, ja. Es gibt die Produkte, die man eben schnell so mitnehmen kann. Braucht man noch nicht einmal die Geldbörse einstecken, das Handy reicht.") Die Kunden können sich laut hiesiger Geschäftsführung vor Ort die eigens für das Pilotprojekt entwickelte Express-App kostenlos auf ihr Smartphone laden und eine Zahlungsart auswählen, entweder Kreditkarte oder Paypal. Der gewünschte Artikel werde dann gescannt. Innerhalb weniger Sekunden soll der Verkaufsvorgang abgeschlossen sein. Drei Monate will die Elektronik-Marktkette testen, ob und wie die Kunden das bargeldlose Zahlen annehmen - im Mai soll das Projekt beendet werden.