Er hatte gut lachen am Ende des Tages: Quim Torra. Ihn haben die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter mit der Mehrheit von nur einer Stimme zum Ministerpräsidenten gewählt. Für den Vertreter des Wahlbündnisses "Zusammen für Katalonien" stimmten am Montag im Regionalparlament in Barcelona 66 Abgeordnete, gegen ihn 65. Mit der Bildung einer neuen Regionalregierung endet auch die über ein halbes Jahr andauernde Herrschaft der Madrider Zentralregierung. Die Konservativen dort unter Regierungschef Mariano Rajoy hatten Katalonien nach der Ausrufung der Unabhängigkeit durch Ex-Ministerpräsident Carles Puigdemont vergangenen Oktober unter Zwangsverwaltung gestellt. Dass sich mit der erfolgten Wahl von Quim Torra die Verhältnisse in der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens, in Katalonien, normalisieren, gilt als unwahrscheinlich. Torra hat angekündigt, die Politik in Richtung Unabhängigkeit fortzusetzen. Die konservative Zentralregierung in Madrid machte dagegen deutlich, sie wolle bei erneuten mutmaßlichen Verfassungsbrüchen sofort einschreiten.