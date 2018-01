Gelöst wirkt die Stimmung bei Politikern von SPD und CDU am Mittwoch in Berlin. Es geht um die Vorstellung eines Buches zum Wirken des verstorbenen SPD-Fraktionschefs Peter Struck. Das hat der aktuelle Vorsitzende der Unions-Fraktion herausgegeben. Anlässlich von Strucks fünftem Todestag präsentierte Volker Kauder das Werk gemeinsam mit Andrea Nahles, seiner Amtskollegin von der SPD. Doch da sich CDU, CSU und Sozialdemokraten derzeit in schwierigen Debatten über eine Regierungsbildung befinden, wurde der Termin hochpolitisch. Das verbale Geplänkel von Nahles und Kauder strotzte vor Symbolik, Kauder berichtete von seiner guten Zusammenarbeit mit Struck in der ersten großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel. Eine der Anekdoten lautete, die beiden Männer hätten 2005 vereinbart, nur gemeinsam in Talkshows zu gehen - und dann noch darauf zu bestehen, nebeneinanderzusitzen. Nun saß also Andrea Nahles an Kauders Seite, die hatte Struck noch als junge Bundestagsabgeordnete kennengelernt. Und beide Fraktionschefs warben für die Bildung einer weiteren, großen Koalition. Kauder mahnte die SPD zu mehr Eile und warnte sie vor einem Scheitern, auch mit Blick auf die AfD. O-Ton: "Ich weiß, dass es für Sie von der SPD im Augenblick nicht einfach ist, ein bisschen schwerer, als es für uns im Augenblick ist. Das will ich sagen, und da will ich auch gerne Rücksicht nehmen. Aber ich sage Ihnen, aus wirklicher Überzeugung: Wenn uns das jetzt nicht gelingt, dann könnte es für uns alle, die Volksparteien und für unser Land, schwierig werden." Hinsichtlich der SPD-Wünsche bei Koalitionsverhandlungen merkte Nahles trocken an, es müsse noch verhandelt werden. Und dann gab es noch dieses, nun ja, zielführende Versprechen Kauders mit umgehender Nahles-Replik: O-Ton: "Wenn es zu dieser großen Koalition kommt, trete ich in Berlin in meiner roten Lederjacke auf." O-Ton: "Das wird unseren Mitgliederentscheid positiv beeinflussen, da bin ich ganz sicher."