Nach dem Kursanstieg der vergangenen Woche ließen es Anleger in Deutschland am Montag zunächst ruhiger angehen. Der Dax notierte kaum verändert. Laut Beobachtern drückte der vergleichsweise starke Euro auf die Stimmung. Aber auch die Debatten zur Regierungsbildung sorgten nicht gerade für überschäumenden Optimismus an den Börsen, sagte Händler Oliver Roth von der Oddo-Seydler-Bank am Montag in Frankfurt am Main: O-Ton: "Also die Börsen, die sind schon ein Stück weit besorgt, denn man hatte jetzt gehofft, dass man eine schnelle Regierungsbildung möglich macht. Dass jetzt natürlich Nachverhandlungen nochmal gefordert wurden auf diesem Parteitag, das sorgte doch für größere Sorge unter den Investoren. Dass es hier eben nicht zu einer schnellen Regierungsbildung kommt, höherer Spitzensteuersatz, alles, was da jetzt letztendlich ein Stück weit eingebracht wurde." Dennoch hatte offenbar die Zustimmung der SPD für Koalitionsverhandlungen mit der Union für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Wenig Beachtung hier auf dem Parkett fand der Regierungsstillstand, der "Shutdown", in den USA. Weil sich Demokraten und Republikaner dort nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten, trat in den USA am Wochenende erstmals seit 2013 eine Ausgabensperre in Kraft, die in weiten Teilen des Landes Regierungsbehörden lahmlegt.