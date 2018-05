In nicht mal mehr einem Monat wird König Fußball wieder das Leben vieler Menschen in Deutschland auf den Kopf stellen: Die Weltmeisterschaft in Russland steht vor der Tür. Die Spiele kann man sich entweder in Russland selbst anschauen und dabei noch Land und Leute kennenlernen. Oder man ist vor dem Fernseher in Deutschland oder zusammen mit vielen anderen Fans beim Public Viewing dabei. Die Entscheidung zwischen Kreml oder Sofa scheint für viele Fans schnell beantwortet zu sein. Das sagt jedenfalls Dennis Schreiner, der als Inhaber des Sportreisen-Veranstalters Absolut Sport, Reisen zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland verkaufen will. Die Nachfrage sei im Vergleich zu den vorherigen Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien bedeutend geringer: "Begründet sich hauptsächlich dadurch, dass jetzt Russland für den Deutschen oder auch für andere Nationen kein klassisches Reiseland ist, wie es jetzt zum Beispiel eine Weltmeisterschaft in Brasilien darstellt oder eben auch eine Weltmeisterschaft dann auch in Südafrika darstellt. Zuckerhut, Samba und Caipirinha ist doch etwas anderes als eine Weltmeisterschaft in Russland, das merken wir ganz klar." Die in Darmstadt ansässige Firma bietet deutschen und internationalen Fußball-Fans komplette Reise-Pakete an. Aus Südamerika und Asien sei die Nachfrage in Punkto Russland-WM im Vergleich zu Westeuropa deutlich größer, erklärt Schreiner. Dabei sei Russland auch für Touristen interessanter, als viele glauben würden. Die Hotels seien gut und auch der öffentliche Verkehr würde gut funktionieren. Positive Überraschungen seien durchaus möglich: "Es wird eine andere Weltmeisterschaft sein, es wird eine aufgeschlossene Weltmeisterschaft sein gegenüber internationalen Kunden, wo sich das Land auf eine neue Art und Weise präsentiert, wie es viele Touristen und vor allen Dingen viele Reisende nicht erwarten. Also von daher, jeder der reist wird meiner Meinung nach positiv überrascht sein, so ging es mir und uns persönlich, als wir die ersten Site-Inspections vor Ort hatten, dass wir doch andere Erfahrungen gesammelt haben als wir es ursprünglich vielleicht angenommen hatten." Um erst einmal ins Land zu kommen, brauchen deutsche Fans allerdings ein Visum oder eine Fan-ID. Die Fan-ID kann auf einer Internetseite beantragt werden und muss bei einem Stadionbesuch zusammen mit der Eintrittskarte vorgezeigt werden. Mit der Fan-ID können auch manche Züge zwischen den Austragungsorten kostenlos genutzt werden.