In Großbritannien war am Montagabend vor neuen Brexit-Abstimmungen unklar, wie das Parlament die seit Monaten andauernde Blockade auflösen könnte. Zunächst zeichnete sich laut Abgeordneten keine Mehrheit für eine der vier Alternativen ab, über die die Abgeordneten am Abend abstimmen wollten. Rivalisierende Gruppierungen streiten weiterhin darüber, ob die EU ohne Vertrag verlassen werden soll, Neuwahlen angesetzt werden sollen oder es zu einem wesentlich sanfteren Brexit kommen soll als von der Regierung bisher geplant. Unternehmen schlagen Alarm wegen der anhaltenden Unsicherheit. Die Ratingagentur Moody's und Vertreter der deutsche Industrie warnten vor den Folgen eines No-Deal-Szenarios. Der Leiter des Siemens-Geschäfts in Großbritannien, Jürgen Maier, erklärte, für ihn werde es zunehmend schwerer, Investitionen in Großbritannien durchzusetzen. Parlamentspräsident John Bercow wählte am Abend vier der Alternativepläne zur Abstimmung aus. Die Abstimmungen darüber sollten nach Ende der Debatte am späten Abend stattfinden. Die Regierung wäre so oder so zumindest formell nicht an deren Ausgang gebunden.