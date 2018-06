Fast 100 Tote hat der Volcan de Fuego in Guatemala mit seinen jüngsten Ausbrüchen nun schon gefordert. Und noch immer ist kein Ende der Tragödie in Sicht: Hunderte Menschen werden weiterhin vermisst, über 12.000 wurden evakuiert. Der sogenannte Feuervulkan selbst gibt weiterhin keine Ruhe. In den Ortschaften rund um den Berg ist die Trauer mittlerweile allgegenwärtig. Trotz der anhaltenden Gefahr. Diese Familie trug am Mittwoch einen 20-jährigen Angehörigen in Dorf Alotenango zu Grabe, fünf Kilometer vom Volcan de Fuego entfernt. Wer mit dem Leben davon gekommen ist, hat oft mit traumatischen Erfahrungen zu kämpfen. Gladys Hernandez liegt mit Verbrennungen in einem Krankenhaus. "Ich bin dankbar für meine Eltern, sie sind im Himmel. Ich leide. Aber ich bin noch am Leben. Es tut weh, all das zu sehen. Als es passierte, dachte ich: Das ist kein Vulkan, das ist das Ende der Welt." Derweil arbeiten sich Rettungskräfte auf der Suche nach Überlebenden und Opfern weiter durch eine von Lava und Asche verwüstete Landschaft. Eine dicke Schicht aus immer noch heißer Asche und vulkanischem Gestein bedeckt Äcker, Pflanzen und Gebäude. Guatemalas seismologisches Institut hat seine Warnungen nach dem erneuten Ausbruch des Vulkans am Dienstag verschärft. Zuvor waren die Wissenschaftler von einer Beruhigung ausgegangen. Der Ausbruch am Sonntag war der heftigste in über 40 Jahren.