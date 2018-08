Wer bei der Hitzewelle nicht arbeiten muss, hat Glück. Wer nicht einfach die Arbeit niederlegen kann, muss sich Strategien überlegen, um gelassen über den Tag zu kommen. "Ich kann ja auch Feierabend machen, wenn ich Lust habe. Ich habe ja keine festen Arbeitszeiten. Wenn es mir zu heiß wird, dann mache ich halt mal eine Stunde früher Feierabend, ist okay." Das gewohnte Treiben aus Großstädtern und Touristen auf Berlins beliebtesten Plätzen findet jedenfalls trotz Hitze statt. "Gewöhnlich mache ich drei bis vier Stunden Seifenblasen, aber hier nur, solange ein Eimer reicht, das sind etwa 40 Minuten. Und dann mache ich Pause und gehe in den Schatten, weil es wirklich sehr heiß ist." Auch diese nachgestellten Grenzbeamte gehen gewissenhaft ihrer Arbeit nach, und behalten einen kühlen Kopf. "Wir haben so kaltes Wasser und spritzen... das macht uns frisch." Für Farouk im Döner-Imbiss Doyum am Kottbusser Tor ist es eigentlich nichts Neues nah an der Hitze zu arbeiten, aber extrem ist dieser Sommer auch für ihn. Die Baufirma Karl Weiss Technologies stellt ihren Mitarbeitern sogar Getränke und Sonnencreme bereit, und manchmal gibt es sogar Hitzefrei: "Wenn die Temperaturen noch weitere Spitzen erreichen werden, die jenseits der 30 Grad sind, das heißt wir hatten Spitzentemperaturen von 36 Grad, dort haben wir die Arbeiten eingestellt, weil es einfach nicht mehr zumutbar ist unter den Voraussetzungen." Selbst Hobbygärtner Frank kommt wegen der Hitze ins Schwitzen - allerdings wegen der Mehrausgaben, die für das Gießen seines 600 Quadratmeter großen Garten am Berliner Stadtrand diesen Sommer anfallen. "Ich glaube, in diesem Jahr werden wir so 50 bis 80 Kubikmeter mehr verbrauchen." Das bedeutet etwa 200 bis 300 Euro zusätzliche Wasserkosten. Der deutsche Wetterdienst hat für die kommenden Tage weiterhin hohe Temperaturen angekündigt, aber auch vereinzelt Regenfälle und Gewitter vorhergesagt.