Zwei Jahre ist es her, dass der Sänger Prince tot in seinem Haus in Minneapolis aufgefunden wurde. Nun teilte ein Staatsanwalt mit, dass die Ermittlungen um die Todesursache des Sängers eingestellt würden. Eine selbstverabreichte Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl war von offizieller Seite als Ursache für seinen Tod festgestellt worden. Im Zentrum der Ermittlungen hatte die Frage gestanden, wie Prince an die tödlichen Pillen gelangt war. Staatsanwalt Mark Metz des Bezirks Carver in Minnesota sagte, Personen aus dem Umfeld des Musikers werden wohl auch in Zukunft hinterfragt werden, es lägen jedoch einfach nicht genug Beweise vor, um irgendjemanden mit einer Straftat zu belasten. Prince, für seine Fans eine wahre Pop-Ikone, wurde nur 57 Jahre alt.