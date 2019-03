An der Frankfurter Börse war zum Wochenstart am Montag keine eindeutige Richtung zu erkennen. Der Dax pendelte um seinen Schlussstand vom Freitag herum. Aus Furcht vor einer weltweiten Wirtschaftsabkühlung warfen Anleger Aktien aus ihren Depots und deckten sich mit der Krisenwährung Gold und ebenfalls als sicher geltenden Bundesanleihen ein. In den Hinterköpfen der Anleger schlummerten auch die Unsicherheiten um den nach wie vor ungelösten Handelsstreit zwischen China und den USA und um den Brexit. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Also, da das Thema Brexit allen Unkenrufen zum Trotze immer heißer gegessen wird, müssen sich die Finanzmärkte mittlerweile natürlich intensivst damit beschäftigen. Man hat ne ganze zeitlang versucht, es zu ignorieren. Dennoch, jetzt kommt es hier zum Showdown, Theresa May wackelt. Das würde das Chaos nur noch einmal vergrößern. Und das kommt eben bei den Finanzmärkten überhaupt nicht gut an." Positiv an der Börse wurde dagegen Meldungen aus den Chefetagen der deutschen Wirtschaft aufgenommen. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg überraschend an, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. Zuvor gab es sechs Rückgänge in Folge. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage besser, ebenso die Aussichten für die kommenden sechs Monate.