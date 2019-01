Am 12. Tag des partiellen Behördenstillstands traf sich US-Präsident Trump erneut mit Vertretern der Republikaner und der Demokraten, um eine Lösung im Streit um die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko zu erzielen. Im Vorhinein des Treffens wurde Trump von einem Reporter gefragt, wie lange er den Stillstand noch aufrecht erhalten wolle. "So lange, wie es eben dauert. Ich bin vorbereitet. Ich denke, die Leute in diesem Land denken, dass ich Recht habe. Wie schon gesagt - ich hätte ja auch nichts machen können, meine Präsidentschaft wäre viel einfacher, wenn ich nichts gemacht hätte, aber hier bin ich und will es richtig machen". Die Grenze im Süden sei wie ein Sieb, die von ihm geforderten fünf Milliarden Dollar seien eine kleine Summe, verglichen mit der Größe des Problems. Eine Einigung konnte bei dem Treffen nicht erreicht werden. Der Shutdown, der große Teile der Bundesbehörden lahmlegt und zur Schließung von Museen, Ämtern, Nationalparks und Gerichten führt, wird daher weiter andauern. Kevin McCarthy, Vorsitzender der Republikaner im Kongress sagte im Anschluss, die Demokraten hätten ein Briefing zur Grenzsicherheit unterbrochen und kein Gegenangebot gemacht. Für Freitag, so McCarthy, sei das nächste Treffen angesetzt. Die Fraktionsführerin der Demokraten im Kongress, Nancy Pelosi sagte hingegen, man habe den Republikanern eine akzeptable Möglichkeit angeboten die Haushaltssperre aufzuheben, die der Präsident nicht annehmen wollte. Sie sagte am Donnerstag wollen die Demokraten über ein Paket abstimmen, das die Lähmung großer Teile der Bundesbehörden beenden soll. Die Demokraten übernehmen am Donnerstag nach ihrem Erfolg bei der Kongresswahl die Führung des Repräsentantenhauses. Die Republikaner von Präsident Trump behalten die Kontrolle über den Senat.