Jusos-Chef Kevin Kühnert: "Wenn wir eine Situation haben, wo einmal vorgerechnet wird, dass es 27 Euro für Mobilität gibt in einem Regelsatz, der bis auf den Cent Betrag durchgerechnet ist, aus dem sogar noch der Anteil für Grabpflege herausgerechnet wurde. Man aber keinen verdammten Landkreis findet, indem man ein Sozialticket für 27 Euro bekommt sondern 30, 40 oder 50 dafür bezahlen muss und sich überlegen muss, 'wo muss ich jetzt eigentlich was knapsen, um noch mobil sein zu können in dieser Gesellschaft'. Wenn wir eine Situation mit Obdachlosigkeit haben, wo man nur in irgendeine Treberhilfe in dieser Gesellschaft gehen muss und fragen muss bei den Beschäftigten: 'Wo kommen diejenigen eigentlich her, die mit euch arbeiten', und die Antwort immer wieder habe ich mehrfach in diesem Jahr gehört, mindestens die Hälfte von denen, deren persönliche Leidensgeschichte beginnt mit Sanktionen vom Amt, mit dem Verlust der Grundleistung, mit dem Verlust der Wohnung und dann dem Weg auf die Straße. Wenn das die Ausgangslage ist, mit der wir es zu tun haben, wenn das der Umgang mit Menschen in dieser Gesellschaft ist, dann stellt sich nicht die Frage, ob wir uns das finanziell leisten können dieses System. Es stellt sich die Frage, ob wir es uns menschlich leisten können, dieses System zu halten, und wir können es nicht."