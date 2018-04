Vor dem geplanten innerkoreanischen Gipfeltreffen Ende April gibt es immer mehr Anzeichen einer Annäherung der beiden Staaten. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un besuchte am Sonntag in Pjöngjang ein Konzert südkoreanischer Popsänger, das zeigen dieses Bilder des staatlichen nordkoreanischen Fernsehens. Es handelte sich um die erste derartige Aufführung seit mehr als zehn Jahren. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea sind vor allem wegen des Atomprogrammes des Nordens angespannt. Seit Beginn dieses Jahres bewegen sich die beiden Staaten aber aufeinander zu. Nordkorea entsandte im Februar eine Kulturdelegation in den Süden. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang nahmen Sportler beider Länder gemeinsam an der Eröffnungsfeier teil. Das innerkoreanische Gipfeltreffen ist für den 27. April geplant. Bei dem Konzert klatschte Kim bei mehreren Liedern im Rhythmus und ließ sich nach der Vorstellung mit den Sängern fotografieren. Auch südkoreanische Taekwondo-Kampfsportler traten am Sonntag in Pjöngjang auf.