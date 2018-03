Bei dem Treffen in der entmilitarisierten Zone in Nordkorea haben die Delegationen von der koreanischen Halbinsel am Donnerstag eine historische Zusammenkunft ihrer Staatschefs vereinbart. Dazu ein Vertreter des Regimes in Pjöngjang. O-Ton: "Der Norden und Südkorea sind übereingekommen, am 27. April 2018 im Friedenshaus von Panmunjom im Einklang mit dem Willen der Führer einen innerkoreanischen Gipfel abzuhalten." Dabei werde es um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und die atomare Abrüstung gehen, sagte Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myong Gyon. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Peking eine nukleare Abrüstung in Aussicht gestellt. Nach dem Gipfel mit Südkoreas Präsident Moon Jae In im April ist auch ein Gespräch Kims mit US-Präsident Donald Trump vorgesehen. Dieses findet wahrscheinlich im Mai statt. Einem Zeitungsbericht zufolge ist auch Japan an einem Treffen mit Nordkorea interessiert. Bereits Anfang März war vereinbart worden, dass sich Kim und Moon gemeinsam im Grenzort Panmunjom einfinden sollten. Einzelheiten zur Tagesordnung wurden nicht genannt. China begrüßte die Bemühungen beider koreanischer Staaten. Es sei zu hoffen, dass die positive Dynamik erhalten werden könne, sagte ein Außenamtssprecher.