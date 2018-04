Es mag die Vorfreude gewesen sein, die Donald Trump in die Hände klatschen ließ - am Freitagmittag Ortszeit hat der US-Präsident Bundeskanzlerin Angela Merkel im Weißen Haus in Washington D.C. empfangen. Bei dem Antrittsbesuch nach Merkels Wiederwahl standen Themen wie die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium, das iranische Atomabkommen oder der Umgang mit Russland auf der Agenda. Zu Beginn des Zusammentreffens gratulierte Trump seinem Gast zur Wiederwahl. Der Gastgeber nutzte die Gelegenheit, um auf die besondere Verbindung zwischen sich und Merkel hinzuweisen: "Wir haben eine großartige Beziehung zueinander. Und das hatten wir in der Tat schon von Anfang an, aber einige Leute haben das nicht verstanden. Aber wir haben es verstanden, das ist wichtig, eine wirklich außergewöhnliche Frau." Anders als beim eher frostigen Besuch im März 2017 gaben sich Merkel und Trump beim Fototermin mehrfach vor laufenden Kameras die Hand. Anschließend wollten beide zunächst unter vier Augen sprechen. Merkel dürfte auch auf die angedrohten US-Schutzzölle eingehen. Erwartet wird auch, dass Trump die Verteidigungsausgaben Deutschland als unzureichend kritisieren wird. Früher in dieser Woche hatte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Washington besucht. Sein Aufenthalt hatte drei Tage gedauert, die Kanzlerin wird sich am Ende ihrer Reise knapp 22 Stunden in Washington aufgehalten haben.