Eine Überwachungskamera in den Mailänder U-Bahn hat am Dienstag eingefangen, was der Albtraum aller Eltern ist. Ein Kleinkind rennt in Richtung Gleise - und fällt hinunter. Doch ein Zug rauschte nicht heran - ein Retter sprang hinterher und brachte das Kind in Sicherheit.