Hinweis: Dies ist eine korrigierte Version der Story 6053/5073 "Klickhit gegen die AfD". Im Sprechertext wurde im Zusammenhang mit der Klickzahl Youtube genannt. Das wurde jetzt korrigiert. Das Video hatte über 2 Millionen Klicks auf Facebook. Bitte nutzen Sie diese Version und ignorieren Sie bitte 6053/5073. Wir bitten Sie diesen Fehler zu entschuldigen. Die AfD in den bayerischen Landtag? Nicht mit den "Künstlern mit Herz". Die Gruppe - bestehend aus rund 200 bayrischen Künstlern - haben ein Musikvideo produziert. In nur einer Woche wurde es über 2 Millionen mal angeklickt. Zusammen mit dem Liedermacher und Kabarettisten Roland Hefter ziehen hier immer mehr Menschen durch München und zerpflücken dabei das Parteiprogramm der AfD. Mit dabei ist auch die Schauspielerin Kathrin Anna Stahl. O-TON KATHRIN ANNA STAHL, SCHAUSPIELERIN: "Und wir haben das Gefühl, es gibt Menschen, die wählen die vielleicht, ohne dass sie aber mal das Programm wirklich lesen oder auch andere Parteiprogramme. Und es war halt deswegen so wichtig, dass man einfach mal sagt, gut, man liest jetzt mal das Parteiprogramm ein bissel vor in bayerischer, lustiger Form, nicht komplett bösartig oder so was, zeigt dazu ein freies, bayerisches Lebensgefühl, das wir einfach haben, das wir uns auch nicht nehmen lassen wollen, und rufen auch am Ende auf, nicht die oder die Partei zu wählen und die nicht, sondern zu sagen: Wir wollen die eine nicht. Wir finden, auch die anderen, schaut euch die an, überlegt gut, macht dann das Kreuzchen und geht einfach nicht uninformiert zur Wahl. Und wir wollen einfach, dass unser Bayern bleibt, frei und tolerant und bunt und offen, und mit Hirn und Herz." Das Echo sei sehr positiv sagt die Schauspielerin. Vor allem, dass nicht angeklagt werde, sondern zum Nachdenken angeregt werde, gefalle vielen. Gewählt wird in Bayern in gut einer Woche, am 14. Oktober. In den Umfragen kommt die AfD aktuell auf etwa zehn Prozent und zieht damit ziemlich sicher in den bayerischen Landtag ein.